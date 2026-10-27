Faleceu Jair Rebussi
Faleceu Jair Roberto Rebussi, de 71 anos. Ele foi comerciante e radialista, muito conhecido na região. O velório acontece a capela mortuária de Jandaia...
PM é acionada após homem soltar bombinhas
A Polícia Militar foi acionada na tarde de segunda-feira (26) para atender a uma ocorrência de perturbação do trabalho ou do sossego alheio na...
Prefeitura de Jandaia do Sul e UFPR avançam em estudos para implantação de sistema...
O município de Jandaia do Sul avançou nesta segunda-feira (26) nos estudos para a possível implantação de um sistema de proteção contra granizo no...
Esporte de Jandaia do Sul entrega 700 litros de leite ao Asilo São Vicente...
O Departamento Municipal de Educação e Esportes de Jandaia do Sul realizou a entrega de 700 litros de leite ao Asilo São Vicente de...
Identificadas as cinco pessoas da mesma família que morreram em acidente em Candói
As vítimas são Ronaldo Turok, de 29 anos; Camila Prado de Almeida, de 25 anos; Isis Almeida de Oliveira, de 6 anos; e os...
Jandaia do Sul realiza Audiência Pública para apresentação da LDO e LOA 2027
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul realizará, no dia 6 de novembro, uma Audiência Pública para apresentação do planejamento da Lei de Diretrizes...
Polícia Civil de Jandaia do Sul prende homem por mandado de furto em Marumbi
A Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu, na manhã desta segunda-feira (26), um homem de 39 anos, identificado pelas iniciais S.A.S., em cumprimento...