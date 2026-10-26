Identificadas as cinco pessoas da mesma família que morreram em acidente em Candói

As vítimas são Ronaldo Turok, de 29 anos; Camila Prado de Almeida, de 25 anos; Isis Almeida de Oliveira, de 6 anos; e os gêmeos Anthony Prado Turok e Matteo Prado Turok, ambos de 9 meses.

Cinco pessoas da mesma família morreram em um grave acidente de trânsito registrado na noite de domingo (25), na BR-373, na região do distrito da Paz, em Candói, no Centro-Sul do Paraná. As vítimas são um casal e os três filhos, incluindo uma menina de aproximadamente seis a sete anos e dois meninos com idades entre nove e dez meses.