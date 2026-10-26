Identificadas as cinco pessoas da mesma família que morreram em acidente em Candói

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As vítimas são Ronaldo Turok, de 29 anos; Camila Prado de Almeida, de 25 anos; Isis Almeida de Oliveira, de 6 anos; e os gêmeos Anthony Prado Turok e Matteo Prado Turok, ambos de 9 meses.
Cinco pessoas da mesma família morreram em um grave acidente de trânsito registrado na noite de domingo (25), na BR-373, na região do distrito da Paz, em Candói, no Centro-Sul do Paraná. As vítimas são um casal e os três filhos, incluindo uma menina de aproximadamente seis a sete anos e dois meninos com idades entre nove e dez meses.

A família estava em um Volkswagen Gol, com placas de Candói, que seguia no sentido ao município quando foi atingido por uma caminhonete Ford Ranger. Com a força da colisão, a caminhonete saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

O pai das crianças chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas morreu durante o trajeto. A mãe e os três filhos também morreram em decorrência do acidente. A família residia em um assentamento da região.

O motorista da caminhonete, de 18 anos, e o passageiro ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. Conforme as informações divulgadas sobre a ocorrência, foi constatada embriaguez do condutor, que permaneceu internado sob custódia policial. Após receber alta médica, ele deverá ser encaminhado à delegacia de Guarapuava.

A Polícia Científica e as equipes de perícia estiveram no local para realizar os levantamentos. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Guarapuava.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que apura as circunstâncias do acidente.

Fonte: GMC Online, com informações da Catve.

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