A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul em parceria com o SENAC, e apoio do Rotary Club, está lançando o curso de “Maquiagem Profissional”.

Data: 07/08/23 à 14/11/23

Segunda a quarta

Horário: 18:30 as 22:30

Local: Rotary Club

As inscrições deverão ser realizadas no CRAS. Comparecer portando documentos pessoais: RG, CPF e Comprovante de residência.

Idade a partir de 16 anos completos.