Morre no hospital homem de Apucarana ferido após explosão de celular

393
Morreu na tarde deste domingo (30), aos 39 anos, Fabio Alex Boturi, morador de Apucarana que havia sofrido queimaduras graves após um celular explodir enquanto estava conectado à tomada. Ele permaneceu internado por 13 dias no Hospital Universitário (HU) de Londrina, referência no atendimento a pacientes com queimaduras. A morte foi confirmada pela família.
O acidente aconteceu no dia 17 de agosto, na residência onde Fabio morava, na Rua Manoel Bernardo dos Reis, no Distrito de Vila Reis, em Apucarana. Segundo as informações, o homem utilizava o celular conectado à rede elétrica quando ocorreu um princípio de incêndio. As chamas rapidamente atingiram as roupas da vítima e a cama onde ela estava.
Um vizinho ouviu os pedidos de socorro e percebeu as chamas pela janela. Ele utilizou uma mangueira de jardim para apagar o fogo que atingia o corpo de Fabio e controlar o incêndio no quarto até a chegada das equipes de emergência.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Após receber os primeiros atendimentos, Fabio foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana. Devido à gravidade e à extensão das queimaduras, ele precisou ser transferido ainda no mesmo dia para o centro especializado em queimados do HU de Londrina.
Fabio trabalhava como servente de pedreiro e deixa três filhos. Após a morte, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. Até a publicação da notícia, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.
Compartilhar