Prefeito Lauro acompanha representantes do DER e IAT em obras do Contorno

O Prefeito Lauro Junior de Jandaia do Sul na última sexta-feira, 21 de julho, acompanhado de representantes do Departamento de Estradas e Rodagem DER – PR, Instituto Água e Terra IAT estiveram fazendo vistoria técnica nas obras do contorno.

O contorno de Jandaia do Sul, com aproximadamente 6 km de extensão e 46% das obras já concluídas, tem o objetivo de retirar o tráfego pesado da rodovia que hoje corta a cidade, causando bastante transtorno e perigo na travessia da BR que liga o centro aos bairros ali próximos.

O Prefeito Lauro Junior, bastante confiante com o andamento das obras e a previsão da entrega para o 1º semestre do ano de 2024, ressalta que com o término da obra os munícipes terão mais segurança naquele trecho que hoje conta com mais de 12 bairros abaixo da rodovia que corta a cidade.