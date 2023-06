Prefeito de Jandaia do Sul esclarece sobre polêmica com hospital

O prefeito de Jandaia do Sul Lauro Júnior, concedeu entrevista ao jornalista Wellyngton Jhonis e fez um esclarecimento sobre a polêmica relacionada ao contrato com o Hospital Nossa Senhora de Fátima, que divulgou uma nota nessa quinta-feira (15) para à imprensa informando que a instituição não irá mais atender pelo SUS.

De acordo com ofício publicado pela instituição, a razão de a partir de Julho não atender mais pacientes do SUS se dá por conta da falta de recursos, sobretudo o fomento necessário por parte do poder público para que o SUS funcione.

Em sua fala o gestor comenta que tentou acordo de todas as formas com a unidade e exemplificou repasses que estavam sendo encaminhadas em anos anteriores.