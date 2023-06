A ocorrência foi registrada às 18h17 desta terça-feira (13) em Jandaia do Sul.

Conforme informações da Polícia Militar, a solicitante relatou que deixou seu veículo GM/CORSA GL estacionado próximo à prefeitura de Jandaia do Sul, e quando voltou o veículo não estava mais no local. Ela não soube informar qual rua o veículo estava no momento do furto. A equipe realizou o patrulhamento nas imediações, mas nada foi encontrado.