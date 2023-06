Na manhã desta sexta-feira (2), moradores de Jandaia do Sul, acordaram com a presença de um helicóptero sobrevoando a cidade. A movimentação, segundo informações, faz parte de uma operação da Polícia Civil que cumpre mandados de busca e apreensão em Jandaia do Sul e em outras cidades da região.

A iniciativa tem o objetivo de combater crimes como tráfico de drogas e homicídios.

Mais informações em breve