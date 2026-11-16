A Polícia Civil de Jandaia do Sul realizou, nesta segunda-feira (16), três cumprimentos de mandados de prisão nos municípios de Bom Sucesso e Mandaguari.

Na manhã desta segunda-feira, os policiais prenderam H.R.R., de 25 anos, em Bom Sucesso. Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido pela Comarca de São João do Ivaí. A localização do suspeito foi possível após o trabalho do setor de inteligência da Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, que identificou seu paradeiro no município.

Já no período da tarde, foram cumpridos outros dois mandados de prisão por dívida de pensão alimentícia. Um deles foi contra L.F.M., de 28 anos, em Bom Sucesso, e o outro contra P.C.S., de 47 anos, em Mandaguari.

Após as prisões, os três foram encaminhados ao Departamento Penitenciário (Depen) de Jandaia do Sul, onde permaneceram à disposição do Poder Judiciário.