A tradicional Cavalgada da República foi realizada neste domingo, 15 de novembro, em Jandaia do Sul, reunindo cavaleiros, amazonas e comitivas de diversas cidades da região. O evento teve início na Estação Ferroviária, às 10h, com destino ao distrito de São José, na Vila Rural Paraíso, onde foi servido um grandioso almoço aos participantes. A cavalgada atraiu grande público e manteve viva a tradição do homem e da mulher do campo.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Jandaia do Sul, do prefeito Ditão Pupio, do vice-prefeito Inei Heckert e da Câmara de Vereadores, que reforçaram a importância de preservar as tradições culturais do município.

A organização foi conduzida pela Associação dos Cavaleiros de Jandaia do Sul e pela Comitiva Jeito Caipira, presididas por Beraldo, que prepararam toda a estrutura para receber os participantes. O evento contou ainda com a narração do locutor Velho Valter, de Floresta, e com a animação do DJ Weslei Som, garantindo muita animação durante a cavalgada.