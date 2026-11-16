Polícia Civil prende três pessoas em ações realizadas em Bom Sucesso e Mandaguari
A Polícia Civil de Jandaia do Sul realizou, nesta segunda-feira (16), três cumprimentos de mandados de prisão nos municípios de Bom Sucesso e Mandaguari. Na...
Maringá está entre as cidades do Paraná com casos confirmados de mpox
Maringá está entre os municípios paranaenses que registraram casos confirmados de mpox em 2026. A doença viral, que provoca lesões na pele e pode...
Miguel Enrique completa 5 anos
Miguel Enrique completa 5 anos nesta segunda-feira (16). "Vovó te ama muito é deseja um feliz aniversário e muitos anos de vida".
Tradicional Cavalgada da República reúne cavaleiros e amazonas em Jandaia do Sul
A tradicional Cavalgada da República foi realizada neste domingo, 15 de novembro, em Jandaia do Sul, reunindo cavaleiros, amazonas e comitivas de diversas cidades...
Prazo para quitar licenciamento anual de veículos com placas de 1 a 9 já...
Os motoristas que ainda não quitaram o licenciamento anual de veículos de 2026 devem ficar atentos aos prazos antes das férias de fim de...
Adolescente de 14 anos foge ao perceber viatura e é flagrado pilotando motocicleta em...
Um adolescente de 14 anos foi abordado pela Polícia Militar na noite de domingo (15), após tentar fugir ao perceber a aproximação de uma...
Mulher fica ferida após ser atacada com faca em posto de combustíveis em Jandaia...
Uma mulher de 39 anos ficou ferida após ser atacada com uma faca na noite de domingo (15), em um posto de combustíveis localizado...
Projeto aproxima alunos do Colégio São Marcos de diferentes profissões e inspira escolhas para...
Durante este ano, na disciplina de Projeto de Vida do Colégio São Marcos, ministrada pela professora Pollyanna Telles, os alunos da 1ª série do...