Maringá está entre os municípios paranaenses que registraram casos confirmados de mpox em 2026. A doença viral, que provoca lesões na pele e pode ser transmitida pelo contato próximo com pessoas infectadas, voltou a chamar a atenção das autoridades de saúde diante do aumento de registros no Brasil.

De acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (16), o Paraná contabiliza 14 casos confirmados da doença desde o início do ano. Maringá aparece na relação com uma confirmação, ao lado de Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, Araucária, Ivaiporã e Marialva.

Curitiba concentra cinco casos, Londrina tem três e Foz do Iguaçu registra dois. Os demais municípios citados possuem uma confirmação cada.

Apesar dos registros, o Paraná não contabiliza mortes pela doença em 2026. No cenário nacional, o Brasil já ultrapassou a marca de mil casos confirmados e registrou a primeira morte do ano, no Rio de Janeiro.

Quais são os sintomas da mpox?

Os principais sintomas da mpox incluem erupções ou lesões na pele, febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios, fraqueza e aumento dos gânglios linfáticos, conhecido popularmente como ínguas.

As lesões podem aparecer no rosto, nas mãos, nos pés, na boca e nas regiões genital e anal.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com as lesões de uma pessoa infectada, mas também pode acontecer por meio de objetos contaminados, como roupas, toalhas e roupas de cama.

Como se prevenir?

A orientação é evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas suspeitos, não compartilhar objetos de uso pessoal e manter a higienização frequente das mãos.

Pessoas que apresentarem lesões na pele acompanhadas de febre ou ínguas, especialmente após contato com alguém suspeito ou diagnosticado com a doença, devem procurar atendimento em uma unidade de saúde.

A vacinação contra a mpox pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é destinada a grupos específicos, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.