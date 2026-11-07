Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Jandaia do Sul e Bom Sucesso

A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu dois mandados de prisão em ocorrências distintas, envolvendo crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e estupro.

Na tarde desta sexta-feira, os policiais cumpriram um mandado de prisão na Vila Rica, em Jandaia do Sul, contra P.L.S., de 53 anos. A ordem judicial foi expedida pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Já na noite de sexta-feira, a equipe da Polícia Civil realizou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva na Rua Nahur Vanzela, no município de Bom Sucesso. A prisão foi efetuada contra E.V.S., de 30 anos, investigado pelo crime de estupro.

Após as prisões, os dois homens foram encaminhados ao Departamento Penitenciário (Depen) de Jandaia do Sul, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.