Polícia Civil identifica autores de furto a residência e recupera notebook em Jandaia do Sul

A Polícia Civil de Jandaia do Sul identificou os autores de um furto a residência ocorrido na região central do município e conseguiu recuperar um notebook levado durante a ação criminosa.

O furto foi registrado na noite de quarta-feira (4 de novembro), em uma residência localizada na Rua José Maria de Paula Rodrigues. Conforme o boletim de ocorrência, a moradora relatou que havia viajado para Londrina no dia anterior e, ao retornar, percebeu que a casa havia sido invadida.

Os criminosos teriam entrado no imóvel por uma janela de um dos quartos, que estava apenas encostada, e furtado diversos objetos.

Após o registro da ocorrência, o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, que realizou diligências e conseguiu identificar os envolvidos, além de recuperar um notebook que havia sido levado da residência.

A Polícia Civil segue com os procedimentos necessários em relação ao caso.