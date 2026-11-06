Homem é preso após agredir companheira durante discussão por término de relacionamento em São Pedro do Ivaí

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de quinta-feira (5), na Rua Santa Juliana, região central de São Pedro do Ivaí. Um homem de 32 anos foi preso após agredir a companheira, de 30 anos, durante uma discussão motivada pelo término do relacionamento.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que mantinha um relacionamento com o homem há aproximadamente dois anos, mas decidiu colocar fim à relação. Segundo ela, o companheiro não estaria aceitando a separação e, diante da decisão, ela organizou os pertences pessoais dele para que deixasse a residência.

Inconformado com o término, o homem teria danificado diversos objetos e partes do imóvel. Ao retornar para casa e questioná-lo sobre os estragos, a mulher foi surpreendida com uma atitude agressiva. Conforme o relato, o homem a agarrou pelo pescoço com as duas mãos e passou a apertá-lo.

O padrasto da vítima, que presenciou a agressão, interveio para defendê-la e atingiu o homem com um soco na região do olho esquerdo. Na sequência, ele deixou o local, enquanto o agressor foi contido por vizinhos que testemunharam a situação e acionaram a Polícia Militar.

Durante a abordagem, ao ser informado de que seria preso, o homem apresentou comportamento bastante agressivo e resistiu a entrar no compartimento de transporte da viatura. Segundo a PM, foi necessário utilizar técnicas de controle, agente químico incapacitante e algemas para contê-lo e garantir a segurança dos envolvidos.

As partes foram encaminhadas inicialmente ao hospital para avaliação médica. Posteriormente, o homem foi levado à Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

Ainda conforme o boletim, durante o deslocamento até a delegacia, o conduzido permaneceu bastante agitado, debatendo-se e desferindo chutes contra o compartimento de transporte da viatura.