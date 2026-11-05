Jandaia do Sul recebe novo caminhão compactador de lixo com investimento de R$ 558,7 mil

O município de Jandaia do Sul recebeu um caminhão coletor compactador de lixo, adquirido pelo valor de R$ 558,7 mil, por meio do programa Paranacidade, do Governo do Estado do Paraná.

O novo veículo será utilizado nos serviços de coleta de resíduos sólidos, contribuindo para melhorar o atendimento nos bairros e dar mais agilidade ao trabalho realizado pelas equipes de limpeza urbana.

A aquisição foi feita por meio de processo licitatório, tendo como empresa fornecedora a Peso Caminhões e Implementos Ltda.

Segundo o prefeito Ditão Pupio, a chegada do caminhão representa um investimento muito importante para o município.

“Estamos trabalhando para fortalecer a estrutura do município e garantir melhores condições de atendimento à nossa população. Esse novo caminhão vai contribuir para dar mais agilidade à coleta de lixo e melhorar as condições de trabalho das equipes. É um investimento importante para manter nossa cidade limpa e bem cuidada”, afirmou.

Com a chegada do novo equipamento, a Prefeitura amplia a estrutura disponível para a coleta de lixo e busca melhorar a qualidade de um serviço essencial para a população de Jandaia do Sul.