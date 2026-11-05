Jandaia do Sul inicia pavimentação de três estradas rurais com cerca de R$ 16 milhões em investimentos

A Prefeitura de Jandaia do Sul iniciou uma nova etapa de investimentos na infraestrutura rural do município, com a pavimentação de três estradas rurais, totalizando aproximadamente 12 quilômetros de extensão e cerca de R$ 16 milhões em investimentos.

As obras contemplam a Estrada Velha para Marumbi, com 5,6 km e investimento estimado em aproximadamente R$ 8 milhões; a Estrada São João/Estrada Dourados, em um trecho de 4,4 km, com cerca de R$ 5 milhões; e a Estrada do Humaitá, com 2 km e investimento estimado em R$ 3 milhões.

Os recursos fazem parte de programa do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), voltado à melhoria da infraestrutura das estradas rurais. As intervenções devem proporcionar melhores condições de tráfego, facilitar o transporte da produção agrícola e ampliar a segurança e a mobilidade das famílias que vivem e trabalham no campo.

O prefeito Ditão Pupio destacou que essas são as primeiras estradas contempladas e que o Município mantém outros projetos em andamento. “São obras muito importantes para o nosso produtor e para todas as famílias que utilizam diariamente essas estradas. O asfalto rural melhora o transporte da produção, traz mais segurança, reduz os transtornos em períodos de chuva e valoriza toda a região. Essas são as primeiras estradas e temos outros projetos em andamento que esperamos que também sejam liberados. É o nosso trabalho dando resultado e trazendo investimentos que chegam diretamente à nossa população”, afirmou.