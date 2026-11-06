Brigada Comunitária atende cidente de trânsito na Rua Tocantins

Um acidente de trânsito envolvendo um VW Gol foi registrado na tarde desta sexta-feira (6), na Rua Tocantins, região da Vila Rica, em Jandaia do Sul.

A ocorrência foi do tipo auto x anteparo. Por motivos que ainda deverão ser apurados, o veículo saiu da trajetória e colidiu contra uma árvore.

A Equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foi acionada para atender à ocorrência. Uma mulher e uma criança, mãe e filha, foram socorridas pela equipe sem gravidade.

A Polícia Militar também atendeu a ocorrência de trânsito.