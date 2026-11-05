Final de Semana Imperdível

Jandaia do Sul inicia pavimentação de três estradas rurais com cerca de R$ 16...
A Prefeitura de Jandaia do Sul iniciou uma nova etapa de investimentos na infraestrutura rural do município, com a pavimentação de três estradas rurais,...
Polícia Civil identifica autores de furto a residência e recupera notebook em Jandaia do...
A Polícia Civil de Jandaia do Sul identificou os autores de um furto a residência ocorrido na região central do município e conseguiu recuperar...
Jandaia do Sul recebe novo caminhão compactador de lixo com investimento de R$ 558,7...
O município de Jandaia do Sul recebeu um caminhão coletor compactador de lixo, adquirido pelo valor de R$ 558,7 mil, por meio do programa...
Faleceu Edmilson José Milian
Faleceu Edmilson José Milian. O velório acontece na Capela do Prever de Jandaia do Sul e o sepultamento está marcado para às 16h30 desta quinta-feira...
Atualização: Homem é preso com drogas, arma e munições em Jandaia do Sul
A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Jandaia do Sul, prendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira (04/11), um homem residente...
Incêndio destrói casa de madeira em Maringá e deixa duas pessoas feridas
Um incêndio destruiu uma residência de madeira na manhã desta quinta-feira (5), na Rua Caracas, na Vila Morangueira, em Maringá. Duas pessoas ficaram feridas,...
Mãe confessa ter matado os dois filhos em Arapongas
A mulher suspeita de matar os próprios filhos, uma menina de aproximadamente um ano e um menino de cinco anos, foi presa na tarde...