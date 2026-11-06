Hoje no Country Club de Jandaia do Sul

Brigada Comunitária atende cidente de trânsito na Rua Tocantins
Um acidente de trânsito envolvendo um VW Gol foi registrado na tarde desta sexta-feira (6), na Rua Tocantins, região da Vila Rica, em Jandaia...
Homem é preso após agredir companheira durante discussão por término de relacionamento em São...
Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de quinta-feira (5), na Rua Santa Juliana, região central de São Pedro do...
Jandaia do Sul inicia pavimentação de três estradas rurais com cerca de R$ 16...
A Prefeitura de Jandaia do Sul iniciou uma nova etapa de investimentos na infraestrutura rural do município, com a pavimentação de três estradas rurais,...
Polícia Civil identifica autores de furto a residência e recupera notebook em Jandaia do...
A Polícia Civil de Jandaia do Sul identificou os autores de um furto a residência ocorrido na região central do município e conseguiu recuperar...
Jandaia do Sul recebe novo caminhão compactador de lixo com investimento de R$ 558,7...
O município de Jandaia do Sul recebeu um caminhão coletor compactador de lixo, adquirido pelo valor de R$ 558,7 mil, por meio do programa...
Faleceu Edmilson José Milian
Faleceu Edmilson José Milian. O velório acontece na Capela do Prever de Jandaia do Sul e o sepultamento está marcado para às 16h30 desta quinta-feira...