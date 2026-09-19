Polícia Civil conclui investigação sobre furto qualificado no CREAS de Jandaia do Sul

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, concluiu o inquérito policial instaurado para apurar o furto ocorrido nas dependências do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município.

O crime ocorreu na madrugada de 31 de agosto de 2026. Conforme as investigações, os autores arrombaram uma das portas de acesso ao imóvel e subtraíram, entre outros objetos, um botijão de gás de 13 quilos, um aparelho celular pertencente ao órgão público, carregadores e fones de ouvido.

As investigações envolveram a análise de imagens de câmeras de segurança, a tomada de depoimentos de testemunhas, diligências de campo e exames periciais. O material audiovisual permitiu reconstruir a dinâmica do crime e evidenciou a atuação conjunta dos envolvidos, com divisão de tarefas, incluindo vigilância externa durante a execução do furto.

Durante as diligências, o botijão de gás foi localizado abandonado na Vila Santo Antônio. O objeto foi apreendido pela Polícia Civil e posteriormente restituído ao CREAS.

Ao término da investigação, uma mulher foi indiciada pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

A materialidade do crime e os indícios de autoria foram fundamentados no conjunto de elementos colhidos durante o inquérito, especialmente nas imagens de monitoramento, na prova testemunhal e nas demais diligências investigativas.

Com a conclusão dos trabalhos de Polícia Judiciária, o inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências legais cabíveis.