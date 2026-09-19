Acidentes de trânsito são registrados em Jandaia do Sul nesta sexta-feira

Dois atendimentos relacionados a ocorrências de trânsito foram registrados pela Polícia Militar em Jandaia do Sul nesta sexta-feira (18).

O primeiro caso aconteceu por volta das 11h46, na Rua José Maria de Paula, na região central da cidade. Conforme o registro policial, houve um acidente do tipo abalroamento lateral envolvendo uma motocicleta Honda Biz, conduzida por uma mulher de 58 anos, e uma caminhonete Fiat Strada, conduzida por um homem de 30 anos.

A colisão provocou danos materiais nos dois veículos. A condutora da motocicleta foi atendida e encaminhada pela Defesa Civil ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.

Segundo a PM, não foram constatadas pendências administrativas envolvendo os veículos ou os condutores. As partes foram orientadas e liberadas no local.

Segundo caso

Já por volta das 18h12, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma situação na Rua Dourados, também na região central de Jandaia do Sul. A informação inicial era de que um GM Celta branco teria colidido contra outros veículos e que o motorista apresentaria sinais de embriaguez.

No local, os policiais encontraram o GM Celta e identificaram o condutor. Ele relatou que transitava pela via quando, por um momento de distração, avançou sobre o meio-fio. Com o impacto, o pneu estourou e a roda dianteira direita do veículo foi danificada.

O motorista afirmou que não havia envolvimento de outros veículos. A equipe policial constatou marcas no pavimento compatíveis com a versão apresentada.

Ainda conforme o registro, o condutor não apresentava sinais de embriaguez. Ele foi orientado e liberado no local. O solicitante que havia comunicado a ocorrência não compareceu ao endereço.