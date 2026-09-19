Mulher relata ter levado chutes na barriga, costela e cabeça na Praça do Café

A vítima relatou ainda que o homem teria danificado seus óculos de grau ao pisar sobre eles, deixando o objeto inutilizável.

Uma mulher relatou ter sido agredida durante a madrugada deste sábado (19), na Praça do Café, região central de Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta da 0h31, como lesão corporal.

Segundo o relato apresentado à equipe policial, a mulher estava em um estabelecimento comercial do tipo café, localizado na praça, quando um homem, apontado por ela como proprietário de um bar situado na rodoviária, teria se aproximado e iniciado as agressões.

Ainda conforme o relato, o homem teria desferido vários chutes contra a vítima, atingindo regiões da barriga, costela e cabeça. Durante a ação, também teria proferido ofensas com palavras de baixo calão.

A vítima relatou ainda que o homem teria danificado seus óculos de grau ao pisar sobre eles, deixando o objeto inutilizável. Após as agressões, o suspeito deixou o local.

A mulher foi questionada pela equipe policial sobre a necessidade de atendimento médico pelo SAMU ou encaminhamento ao hospital municipal, mas recusou o atendimento, informando que possui plano de saúde.

Diante da situação, a vítima recebeu orientações da Polícia Militar sobre os procedimentos cabíveis. O caso foi registrado e deverá seguir os trâmites legais.