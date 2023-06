Polícia apreende 807 kg de maconha após troca de tiros em Jandaia do Sul

A ROTAM de Apucarana, realizou uma apreensão significativa de drogas na noite desta quinta-feira (29) no Parque Industrial Domingos Massa, em Jandaia do Sul. Durante uma abordagem a suspeitos, foram apreendidos impressionantes 807,9 kg de maconha. O incidente resultou na prisão de duas pessoas em flagrante, que serão responsabilizadas por tráfico internacional de drogas.

Durante a operação, ocorreu uma intensa troca de tiros entre os criminosos e os policiais da Rotam. Os bandidos ainda utilizaram um dispositivo de fumaça em um dos veículos na tentativa de dificultar o acompanhamento policial.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe da Rotam, do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), foi solicitada para prestar apoio à Polícia Federal (PF) na abordagem de veículos suspeitos, após receberem informações de que uma grande quantidade de entorpecentes seria transportada da fronteira do Paraguai para a região.

O grupo de criminosos estava em três veículos: um GM Cruze, que estaria atuando como batedor, um VW Gol como carro de apoio e uma Toyota Hilux responsável pelo transporte efetivo da droga. Os veículos vinham de Bom Sucesso em direção a Jandaia do Sul, quando foram localizados pelas equipes policiais.

No trevo de acesso da PR-466 com a BR-376, o GM Cruze foi avistado, enquanto o VW Gol parou um pouco mais à frente no acostamento. Logo em seguida, uma Toyota Hilux chegou em alta velocidade. Os ocupantes da caminhonete abriram fogo contra os policiais, resultando em uma perseguição e uma intensa troca de tiros.

Os criminosos utilizaram um dispositivo de fumaça para confundir e atrapalhar a ação policial. O condutor da Hilux acabou abandonando o veículo, onde foi encontrada uma grande quantidade de maconha. Ele tentou fugir em direção a uma mata próxima, mas foi capturado pelas autoridades.

Os ocupantes dos outros veículos conseguiram fugir. Durante a fuga, o VW Gol acabou se envolvendo em um acidente.

Além da apreensão da droga, dois suspeitos, com idades de 31 e 23 anos, foram presos pelas autoridades. Os veículos utilizados pelo grupo também foram apreendidos.