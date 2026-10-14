Polícia aborda jovem de 18 anos após denúncia de tráfico em Jandaia do Sul

Nenhum entorpecente foi encontrado com o rapaz, mas o veículo que ele conduzia apresentava irregularidades de trânsito.

Um jovem de 18 anos foi abordado pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (13), em Jandaia do Sul, após uma denúncia anônima sobre uma possível prática de tráfico de drogas. Durante a abordagem, nenhum entorpecente foi encontrado com o rapaz, mas o veículo que ele conduzia apresentava irregularidades de trânsito.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando foi procurada por um cidadão, que repassou informações sobre um Fiat Uno cinza, cujo motorista estaria comercializando drogas. Conforme a denúncia, o veículo havia saído da Vila Santo Antônio em direção à Praça do Café.

Com base nas informações, os policiais intensificaram as buscas e localizaram o automóvel na Rua João Batista Mortean, esquina com a Rua Clementino S. Puppi, na região central da cidade.

O condutor foi abordado e submetido à busca pessoal, mas nenhum objeto ilícito ou substância entorpecente foi localizado. A Polícia Militar também realizou consultas aos sistemas e constatou que o veículo apresentava débitos e pendências relacionados ao licenciamento.

Além disso, os pneus dianteiros estavam com a banda de rodagem totalmente desgastada, condição que comprometia a segurança do automóvel.

Segundo a PM, foi dada ao motorista a oportunidade de regularizar a situação no local, mas as irregularidades não foram sanadas. Diante disso, foram lavradas as notificações administrativas de trânsito, e o Fiat Uno foi encaminhado ao pátio do Detran.

O jovem foi liberado no local.