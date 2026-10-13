Pai embriagado causa tumulto no PAM durante atendimento ao filho de 8 anos

A Polícia Militar foi acionada na noite de segunda-feira (12) para atender uma ocorrência de perturbação do trabalho no PAM de Jandaia do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 33 anos chegou à unidade de saúde procurando atendimento para o filho, de 8 anos. Segundo relato de uma enfermeira à polícia, o homem apresentava sinais de embriaguez, estava alterado e teria tratado os profissionais de saúde com grosseria e desrespeito.

A situação teria se agravado quando a equipe médica informou que precisaria administrar uma injeção na criança em uma sala específica. O homem não concordou com a orientação e insistiu que o procedimento fosse realizado em outro ambiente.

Ainda conforme o relato, quando outro enfermeiro se aproximou para explicar os procedimentos, o homem teria ofendido a profissional, chamando-a de “vagabunda”, na presença da criança.

Quando a equipe policial chegou ao hospital, o homem estava na área externa, discutindo com o segurança da unidade.

Diante dos sinais de embriaguez, os policiais solicitaram que outra pessoa habilitada comparecesse ao local para retirar o veículo do homem, uma vez que ele não apresentava condições de conduzir. Um conhecido compareceu e ficou responsável pelo automóvel.

As partes foram orientadas pela Polícia Militar. A enfermeira informou que, naquele momento, não tinha interesse em representar formalmente contra o homem, sendo devidamente orientada sobre os procedimentos cabíveis.