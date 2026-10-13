Duas mulheres são presas suspeitas de furtar R$ 1,3 mil em residência em Jandaia do Sul

Duas mulheres foram presas na madrugada desta terça-feira (13), suspeitas de envolvimento em um furto de dinheiro em uma residência em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 1h58, na Rua José Miguel Lopes Villar.

De acordo com informações da Polícia Militar, o morador relatou que as duas mulheres estavam em sua residência quando uma delas pediu um copo de água. Durante o momento em que a vítima se afastou, uma das suspeitas teria retirado aproximadamente R$ 1.300 em dinheiro de dentro de uma mala.

O furto foi percebido logo após a saída das mulheres do imóvel. Com as características repassadas pelo morador, a equipe policial realizou patrulhamento pela região central e conseguiu localizar e abordar as suspeitas.

Durante a busca pessoal, realizada por uma policial feminina, foram encontrados R$ 640 em dinheiro escondidos nas roupas íntimas de uma das mulheres. Com a outra, os policiais localizaram mais R$ 100, também escondidos nas vestes íntimas.

Questionadas pela equipe, ambas afirmaram que haviam recebido os valores do próprio solicitante. Diante da suspeita de envolvimento no furto, as duas receberam voz de prisão.

As mulheres foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a vítima e o dinheiro apreendido, para a apresentação à autoridade policial e a adoção das medidas legais cabíveis.