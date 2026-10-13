EDITAL: ELEIÇÕES NA FLORART

Morre o cantor Netinho
O cantor Netinho, um dos grandes nomes da axé music brasileira, morreu na manhã desta terça-feira (13), aos 60 anos, em um hospital de...
Duas mulheres são presas suspeitas de furtar R$ 1,3 mil em residência em Jandaia...
Duas mulheres foram presas na madrugada desta terça-feira (13), suspeitas de envolvimento em um furto de dinheiro em uma residência em Jandaia do Sul....
Pai embriagado causa tumulto no PAM durante atendimento ao filho de 8 anos
A Polícia Militar foi acionada na noite de segunda-feira (12) para atender uma ocorrência de perturbação do trabalho no PAM de Jandaia do Sul. De...
Adolescente usava bicicleta para entregar drogas em Jandaia do Sul
De acordo com informações da PM, a equipe recebeu denúncias anônimas relatando que um indivíduo que utilizava uma bicicleta azul, modelo Monark barra circular,...
Princípio de incêndio atinge veículo na Rua Pirapó, em Jandaia do Sul
Um veículo Volkswagen Logus teve um princípio de incêndio por volta das 20h desta segunda-feira (12), na Rua Pirapó, em Jandaia do Sul. Um motorista...