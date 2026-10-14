Funcionária de lotérica evitou que mulher caísse em golpe após ameaças em Kaloré

Uma funcionária de uma lotérica conseguiu evitar que uma mulher realizasse um depósito bancário após suspeitar de um possível golpe envolvendo ameaças e falsa identidade policial, na tarde de terça-feira (13), em Kaloré.

De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, a ocorrência foi comunicada por uma operadora de caixa do estabelecimento, localizado na Rua Reinaldo Barbiere, na região central da cidade. Ela relatou que duas mulheres compareceram ao local em aparente estado de nervosismo, ambas com a intenção de depositar dinheiro para o mesmo beneficiário.

A primeira mulher chegou a realizar um depósito de R$ 1 mil. Ao atender a segunda, a funcionária percebeu que ela também estava bastante nervosa e pretendia enviar dinheiro para a mesma pessoa. Diante da situação, decidiu questioná-la sobre o motivo da preocupação.

Segundo o relato, a mulher contou que havia sido contatada por um indivíduo por meio das redes sociais. Após o envio de fotografias de conteúdo sexual, o suspeito teria passado a ameaçá-la, alegando que as imagens envolveriam um menor de idade.

Ainda conforme as informações repassadas à polícia, o indivíduo exigiu o pagamento de uma quantia em dinheiro, afirmando ser uma autoridade policial. Ele também teria ameaçado ir até a residência da mulher para prendê-la caso o pagamento não fosse realizado.

Ao perceber os indícios de um possível golpe, a funcionária conseguiu impedir que a segunda mulher efetuasse o depósito e acionou a Polícia Militar para relatar o ocorrido.

A equipe policial orientou a solicitante sobre os procedimentos adequados em situações semelhantes. Conforme o boletim, as mulheres não manifestaram interesse em representar criminalmente naquele momento, e os policiais não tiveram contato direto com elas durante o atendimento.

O caso foi registrado pela Polícia Militar para documentação e eventual adoção de providências posteriores.