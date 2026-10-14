Paraná segue com previsão de temporais, raios e granizo nesta quarta-feira

O Paraná continua em alerta para a ocorrência de chuvas intensas e temporais nesta quarta-feira (14). A previsão meteorológica indica risco de rajadas fortes de vento, descargas elétricas e queda de granizo, especialmente nas regiões Norte, Noroeste e Norte Pioneiro do Estado.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade deve persistir em todas as regiões paranaenses, com maior intensidade na metade norte, principalmente nos municípios próximos à divisa com São Paulo.

A situação é provocada pela combinação de uma extensa área de baixa pressão, perturbações atmosféricas e um fluxo de calor e umidade, condições que favorecem a formação de tempestades.

Chuvas já superaram a média mensal em cidades do Paraná

O volume de chuva registrado nos primeiros dias de outubro já ultrapassou a média histórica de todo o mês em 16 cidades monitoradas pelo Simepar. Entre os municípios estão Paranavaí, Loanda, Guaíra, Cascavel, Foz do Iguaçu e Curitiba.

No feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12), algumas cidades registraram volumes superiores a 100 milímetros de chuva em um único dia, como Foz do Iguaçu, com 147,4 milímetros, Cruzeiro do Iguaçu, com 127,4 milímetros, e Cascavel, com 111,2 milímetros.

Previsão para os próximos dias

A expectativa é de que as instabilidades comecem a perder força gradualmente entre quinta-feira (15) e sexta-feira (16), com a chegada de uma massa de ar mais fria e seca. Apesar da redução das chuvas, ainda poderão ocorrer pancadas isoladas e trovoadas em algumas regiões.

Orientações durante os temporais

Diante da previsão, a recomendação é que a população redobre os cuidados durante os períodos de chuva forte. Há risco de alagamentos, queda de árvores, danos em estruturas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Durante tempestades com raios, a orientação é procurar abrigo em locais seguros, evitar permanecer debaixo de árvores e manter distância de postes e estruturas metálicas. Motoristas também devem reduzir a velocidade e não tentar atravessar ruas ou rodovias alagadas.

A população deve acompanhar os avisos dos órgãos meteorológicos e da Defesa Civil, especialmente nas áreas com previsão de temporais mais intensos.