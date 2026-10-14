Adolescente de 17 anos é abordado pela PM conduzindo moto irregular em Jandaia do Sul

Um adolescente de 17 anos foi abordado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (13), durante patrulhamento pela região central de Jandaia do Sul. Ele conduzia uma motocicleta com uma passageira de 21 anos e, segundo a PM, apresentava diversas irregularidades de trânsito.

A abordagem ocorreu na Rua Plácido Caldas. De acordo com o boletim policial, a equipe visualizou a motocicleta ocupada por duas pessoas, com os espelhos retrovisores rebatidos. Os policiais também observaram que o condutor utilizava chinelos e trafegava em velocidade considerada incompatível com a segurança da via.

Após receber os sinais sonoros e luminosos, o condutor parou para a fiscalização. Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, os policiais constataram que o adolescente não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em consulta aos sistemas, a equipe também verificou que a motocicleta apresentava débitos de licenciamento e pendências administrativas.

Diante das irregularidades, foram lavradas as notificações de trânsito, e a motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran, já que não foi possível regularizar a situação no local.

O adolescente e a passageira foram orientados e liberados. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar para documentação dos fatos.