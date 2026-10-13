Morre o cantor Netinho

O cantor Netinho, um dos grandes nomes da axé music brasileira, morreu na manhã desta terça-feira (13), aos 60 anos, em um hospital de Salvador, na Bahia. O artista enfrentava um câncer no sistema linfático, diagnosticado em março de 2025. A morte foi confirmada pela equipe do cantor nas redes sociais.

Conhecido nacionalmente por sucessos como Milla e Beijo na Boca, Netinho marcou gerações com suas músicas e apresentações em carnavais, micaretas e grandes eventos populares. A canção Milla, lançada em 1996, tornou-se um dos maiores hits de sua carreira e um dos clássicos da música baiana.

Natural de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Ernesto de Souza Andrade Júnior, nome de batismo do artista, iniciou sua trajetória musical ainda jovem. A projeção nacional veio no fim da década de 1980, quando assumiu os vocais da Banda Beijo. Em 1993, iniciou a carreira solo e consolidou seu sucesso nos anos seguintes.