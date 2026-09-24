PM registra duas ocorrências de infração de trânsito envolvendo motocicletas em Jandaia do Sul

Uma realizou ultrapasagem irregular e outra era conduzida por menor

A Polícia Militar registrou, na noite de quarta-feira (23), duas ocorrências de infração de trânsito envolvendo motocicletas em diferentes pontos da região central de Jandaia do Sul.

Motocicleta sem retrovisores é apreendida

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 20h51, durante patrulhamento pela Rua José Maria de Paula. Os policiais visualizaram uma Honda CG 160 Fan ocupada por dois indivíduos e constataram que a motocicleta circulava sem os espelhos retrovisores obrigatórios.

Segundo o registro policial, ao perceber a aproximação da viatura, o condutor olhou para trás, acelerou e convergiu para a Rua Joaquim José de Almeida Filho. Diante da situação, a equipe realizou acompanhamento e emitiu sinais sonoros e luminosos de abordagem, que foram atendidos pelo motociclista.

Os ocupantes foram identificados como dois homens, de 18 e 17 anos. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Na consulta aos sistemas policiais e de trânsito, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também foi verificado que a motocicleta estava com o licenciamento em débito, vencido desde 14 de agosto de 2026.

Diante das irregularidades, foram lavradas as notificações de trânsito cabíveis e a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao Pátio do Detran. Os dois ocupantes foram orientados e liberados no local.

Outra motocicleta é abordada por alta velocidade e ultrapassagem irregular

Em outra ocorrência, registrada na Avenida Doutor Getúlio Vargas, a PM abordou uma Honda CG 150 que, segundo os policiais, trafegava em alta velocidade.

Ainda conforme o boletim, o motociclista realizou uma ultrapassagem pela contramão em um trecho com faixa contínua amarela. A motocicleta também estava sem os dois espelhos retrovisores, enquanto o condutor olhava para trás repetidamente, comportamento que chamou a atenção da equipe.

O homem, de 21 anos, foi abordado e submetido à busca pessoal. Nenhum objeto ou substância ilícita foi encontrado.

A equipe lavrou as notificações de autuação referentes às irregularidades constatadas. O motociclista foi liberado no local mediante a emissão da notificação para regularização do veículo.