Jandaia do Sul registra duas ocorrências de agressão em diferentes pontos da cidade

A Polícia Militar registrou duas ocorrências envolvendo agressões físicas em Jandaia do Sul na quarta-feira (23). Os casos aconteceram em diferentes horários e locais do município.

Mulher relata agressão do irmão

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 10h33, na Rua Senador Souza Naves, no Centro. Durante patrulhamento, a equipe policial foi acionada por uma mulher que estava em frente à residência, chorando e segurando uma criança no colo.

Segundo o relato da vítima, ela teria sido agredida fisicamente pelo próprio irmão dentro da residência. Conforme informado aos policiais, o homem teria desferido socos contra ela, provocando lesões aparentes, com vermelhidão na região da orelha esquerda e do pescoço.

A mulher contou ainda que estava com o filho no colo no momento das agressões e que saiu correndo de casa para pedir ajuda, encontrando a equipe policial que passava pelo local.

Diante da situação, os policiais entraram na residência para verificar o imóvel e localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. Conforme o registro, havia indícios de que o homem teria fugido pelos fundos da casa, onde foram observadas marcas de pegadas no barro, em razão do tempo chuvoso.

A vítima recebeu orientações sobre as providências legais e sobre a possibilidade de procurar atendimento médico para avaliação das lesões. O caso foi registrado como lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar.

Homem é agredido e suspeito ameaça voltar à residência

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 18h21, na Rua José Maria de Paula Rodrigues, também no Centro de Jandaia do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, um homem de 34 anos e uma mulher de 39 anos compareceram à sede da Companhia para relatar o caso.

Segundo as vítimas, elas estavam em frente à residência quando o homem foi agredido com socos por um indivíduo conhecido no bairro, filho de uma vizinha.

A vítima apresentou uma lesão aparente na região da boca. Ainda conforme o relato, o agressor também teria tentado agredir a mulher que estava com ele.

Após as agressões, o suspeito deixou o local e tomou rumo ignorado. Antes de fugir, segundo as vítimas, ele teria feito ameaças verbais, afirmando que retornaria à residência durante a noite.

As vítimas foram orientadas pela Polícia Militar sobre os procedimentos junto à Polícia Judiciária e sobre o prazo para eventual representação criminal contra o autor. O boletim de ocorrência foi confeccionado para registro e encaminhamento das providências cabíveis.