Ofertas de quinta a domingo

Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de colchões em Arapongas
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de colchões na manhã desta quinta-feira (24), em Arapongas. A ocorrência mobilizou equipes de emergência e...
PM registra duas ocorrências de infração de trânsito envolvendo motocicletas em Jandaia do Sul
Uma realizou ultrapasagem irregular e outra era conduzida por menor A Polícia Militar registrou, na noite de quarta-feira (23), duas ocorrências de infração de trânsito...
Jandaia do Sul registra duas ocorrências de agressão em diferentes pontos da cidade
A Polícia Militar registrou duas ocorrências envolvendo agressões físicas em Jandaia do Sul na quarta-feira (23). Os casos aconteceram em diferentes horários e locais...
Polícia Civil conclui investigação de roubo contra idosa em Jandaia do Sul
A vítima caminhava pela via pública quando um homem em uma motocicleta se aproximou e puxou a bolsa que ela carregava no ombro. Devido...
Jandaia do Sul entrega nova caminhonete 4×4 para reforçar estrutura da Brigada Comunitária
A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou a entrega de uma nova caminhonete 4x4 para a Defesa Civil, ampliando a estrutura disponível para o...
Simpepar: previsão para esta quarta e quinta-feira
Nesta quarta-feira (23) o céu permanece com muitas nuvens no Leste, Campos Gerais e no Norte, setores onde ainda deve chover fraco/garoar por alguns...
Raio mata cinco vacas leiteiras durante temporal em Rio Bom
Cinco vacas leiteiras morreram após serem atingidas por um raio durante o forte temporal que atingiu a região na segunda-feira (21), em uma propriedade...