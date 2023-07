PM e PC localizam drogas e armas durante cumprimentos de mandados em Jandaia

Nesta quinta-feira (13), em ação conjunta, a Polícia Militar e a Polícia Civil deram fiel cumprimento a mandados de busca e apreensão na cidade de Jandaia do Sul. A Operação foi deflagrada após diligências realizadas pela Agência Local de Inteligência do 10º BPM (ALI) e PC, com ordens de cumprimento expedidas pelo Poder Judiciário e executadas pelas equipes Canil, Patrulha Rural, ALI, RPA e Polícia Civil.

Em três residências foram encontrados objetos ilícitos e quatro pessoas foram presas no total.

Na primeira residência, a PM encontrou uma pistola 9mm com 33 munições e dois carregadores, um revólver cal.38 com 5 munições, bem como R$1600,00.

Dois homens, de 26 e 46 anos de idade, foram presos. Já na segunda casa, foi apreendida uma porção de substância análoga à cocaína além de R$330,00 em notas diversas. Nesta ocasião, um homem de 18 anos, foi detido pela PM.

Simultaneamente, outra residência foi vistoriada, sendo encontradas 12 porções de substância análoga ao crack. Além disso, foram apreendidos R$1282,50 em notas trocadas e um caderno de anotações sobre o tráfico de drogas. Neste local, uma mulher de 28 anos foi presa.

Todos os materiais apreendidos e os quatro detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências da autoridade competente.