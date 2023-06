PM é chamada após indivíduo tocar campainha de madrugada

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar no sábado (17)

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para abordagem de um suspeito que estaria tocando a campainha do solicitante na Avenida Paraná, em Jandaia do Sul. Chegando ao local da ocorrência, a equipe policial fez contato com o solicitante e o mesmo relatou que havia um indivíduo tocando sua campainha e o chamando.

Devido ser de madrugada ficou com medo, acionando a polícia, contudo, o indivíduo já havia evadido do local. A equipe fez as devidas orientações necessárias e a confecção do presente boletim de ocorrência.