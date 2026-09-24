Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de colchões em Arapongas

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de colchões na manhã desta quinta-feira (24), em Arapongas. A ocorrência mobilizou equipes de emergência e chamou a atenção de moradores devido à grande quantidade de fumaça que tomou conta da região.

O incêndio foi registrado nas proximidades da Avenida Uirapuru Laranja, perto do Hospital Norte Paranaense (Honpar 2). Imagens feitas no local mostram uma intensa fumaça escura saindo do barracão onde funciona a empresa. A coluna de fumaça pôde ser vista de diferentes pontos da cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar foram acionadas e permanecem no local para o atendimento da ocorrência e o combate às chamas.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre possíveis vítimas. As causas do incêndio e a extensão dos danos provocados pelo fogo também ainda não foram divulgadas.