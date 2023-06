Ocorrências policiais atendidas pela PM de Jandaia neste sábado e madrugada de domingo

Data do Registro: 24/06/2023 20:02:16

Endereço: RUA GINES ORTEGA PERES

Natureza Atendimento: AMEAÇA

A equipe policial foi acionada via COPOM para atender ocorrência de ameaça. Chegando ao local da ocorrência, a solicitante relatou que seu filho estava embriagado e a ameaçou dizendo que ia matar a mesma, e posteriormente, evadiu-se da residência a cavalo. A equipe policial realizou a orientação as partes e confeccionou o presente boletim de ocorrência.

Data do Registro: 24/06/2023 20:38:10

Endereço: RUA HORTENCIAS, JARDIM DAS FLORES

Natureza Atendimento: FATO NÃO CONSTATADO

Após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando possível situação de descumprimento de medida protetiva, a equipe deslocou ao endereço efetuou o patrulhamento e buscas nas imediações, porém a ocorrência não foi localizada, solicitante não se apresentou.

Data do Registro: 24/06/2023 20:38:55

Endereço: RUA PROFESSOR WILSON ROBERTO VERONI,

Natureza Atendimento: ACHADO DE OBJETO

A equipe em ponto base na festa localizada no local supracitado foi procurada por uma pessoa que não quis se identificar, informou que estava transitando pela avenida Tancredo Neves quando visualizou um objeto caído ao chão. Ao verificar constatou que era um aparelho TELEFONE CELULAR da marca Motorola modelo MOTO E20, na cor azul, porém não conseguiu visualizar nenhum possível proprietário no local, sendo então que o mesmo ao não saber como proceder, procurou uma equipe policial para entregar o objeto para as providências, sendo então o referido entregue na Polícia Civil de Jandaia do Sul.

Data do Registro: 24/06/2023 21:20:47

Endereço: RUA DOS PATRIOTAS

Durante o policiamento no evento Festa do Padroeiro em Jandaia do Sul, duas crianças vieram até a equipe policial informar que se perderam de sua avó. Diante dos fatos a equipe realizou o patrulhamento a pé entre as pessoas do evento no intuito de localizar a avó das meninas, logrando êxito em localizar a mesma sendo as meninas entregues a sua avó.

Data do Registro: 25/06/2023 00:16:24

Endereço: RUA BENEDITO MIGUEL VIEIRA

Natureza Atendimento: LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

Relatou a solicitante ao COPOM que a pessoa de ———— teria sido agredida pelo seu noivo. No local a equipe fez contato com a pessoa que estava visivelmente assustada pelo ocorrido e relatou que seu noivo a agrediu com puxões de cabelo e a jogou contra a parede e como estava na residência dele a única testemunha da agressão foi a mãe do noivo. Relata a vítima que está sentindo dores na cabeça devido às agressões, porém dispensou o atendimento médico e informou que se achar necessário irá até o hospital por conta própria. A vítima optou por decidir posteriormente representar contra o autor e foi orientada no local.

Data do Registro: 25/06/2023 01:22:54

Endereço: RODOVIA BR TREZENTOS E SESSENTA E NOVE

Natureza Atendimento: ABORDAGEM DE SUSPEITOS

Durante patrulhamento na cidade de Jandaia do Sul foi visualizado um veículo SANTANA, ESTACIONADO NO ACOSTAMENTO COM DOIS MASCULINOS DO LADO DE FORA DO MESMO. FOI DADO VOZ DE ABORDAGEM AOS INDIVÍDUOS SENDO IDENTIFICADOS, QUE INFORMARAM TER PARADO NO LOCAL PARA FUMAR. COMO NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO OS INDIVÍDUOS FORAM ORIENTADOS E LIBERADOS.