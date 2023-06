Ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Jandaia do Sul neste sábado (3)

Data do Registro: 03/06/2023 10:58

Endereço: RUA ARTHUR MANFREDINHO, SANTA HELENA –

Natureza Atendimento: APOIO A OUTROS ÓRGÃOS – SEM ILICITUDE

Após repasse de ocorrência pela COPOM solicitando o apoio ao SAMU para atendimento de ocorrência de paciente em surto psicótico, a equipe policial deslocou até o endereço da ocorrência, porém no local a pessoa mencionada que estava em surto havia se evadido.

Data do Registro: 03/06/2023 15:12

Endereço: RUA JOAO RUIZ GALIAN, CENTRO

Natureza Atendimento: ABORDAGEM DE SUSPEITOS – SEM ILICITUDE

A equipe policial em patrulhamento visualizou um indivíduo que parecia estar com um objeto na mão próximo a uma região conhecida pelo tráfico de drogas, levantando fundada suspeita da equipe, diante dos fatos, procedeu-se a abordagem, no entanto, nada de ilícito fora encontrado. Realizando o presente boletim de ocorrência.

Data do Registro: 03/06/2023 16:56:14

Endereço: RUA PADRE JOÃO BARBIERI, CENTRO –

Natureza Atendimento: CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL – SEM ILICITUDE

A equipe estava em patrulhamento quando avistou um indivíduo com as características físicas de uma pessoa com mandado de prisão em aberto, a equipe procedeu abordagem que empreendeu fuga sendo possível abordá-lo e constatou-se tratar de xxxx, 25 anos contra o qual há um Mandado de Prisão expedido pela Vara da Família e Sucessões de Jandaia do Sul. Foi feita a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele e feito o uso de algemas conforme súmula vinculante 11 do STF devido a possibilidade de fuga do autor e segurança da equipe e encaminhado para Delegacia de Jandaia do Sul para providências.

Data do Registro: 03/06/2023 21:26

Endereço: RUA JOÃO BATISTA MORTEAN, CENTRO

Natureza Atendimento: LESÃO CORPORAL

Via COPOM a guarnição foi empregada na ocorrência citada, deslocando então até o local indicado. Ao chegar na residência a senhora saiu até a via pública e informou que seu ex convivente havia a ameaçado, com uma faca dentro de sua residência (chegando a furar seu sofá) bem como quebrou móveis, portão e derrubou sua moto; com a chegada da viatura evadiu-se pulando muros até a rua de baixo. A equipe avistou o mesmo correndo e ameaçando o irmão da vítima com uma ripa e após correr atrás conseguiram conte-lo, fazendo necessário a utilização de algemas como preconiza a súmula vinculante 11 do STF, pelo fato do mesmo resistir a prisão, na hora da abordagem houve uma escoriação no rosto, do lado esquerdo. Juntamente com a vítima estava seu irmão, o qual acompanhou a situação desde o início. A vítima informa que o autor não aceita o fim da relação, agrediu-a por diversas vezes e já utilizou de medida protetiva. Autor foi encaminhado para a delegacia de Jandaia do Sul para providências.

Data do Registro: 03/06/2023 23:35

Endereço: RUA PROFESSOR ROBERTO RESENDE CHAVES, CENTRO

Natureza Atendimento: POLICIAMENTO PRESENÇA

Esta equipe foi solicitada para deslocar no endereço mencionado, pois segundo a solicitante, havia escutado disparo de arma de fogo. Esta equipe foi até o local, porém já era sabido que lá estaria ocorrendo uma festa junina. Haviam várias pessoas ainda no local e algumas crianças soltando bombinhas. Perguntado a populares se estava tudo normal por lá, disseram que sim. Diante disso a equipe retornou ao Patrulhamento rotineiro.

Data do Registro: 04/06/2023 01:23

Endereço: RUA ANTONIO GARDIM

Natureza Atendimento: NOTICIA DE FATO FUTURO

Via COPOM a equipe foi acionada para atendimento de ocorrência na residência de ambos os envolvidos, que são irmãos. Ao chegar no local acima citado o solicitante informou que entrou em divergência com seu irmão, que é usuário de drogas e oportuna seus familiares com recorrência. As partes foram orientadas, boletim confeccionado e assim a ocorrência encerrada.

Data do Registro: 04/06/2023 02:30

Endereço: RUA ANTONIO GARDIM

Natureza Atendimento: AMEAÇA

A equipe foi acionada pelo senhor ———– o qual estava sofrendo ameaças do seu irmão. Segundo o mesmo, seu irmão o havia ameaçado com uma faca e disse que passaria por cima deste com o carro. O solicitante irá procurar a delegacia de Polícia Civil em data posterior para representar contra o irmão. Por residirem na mesma casa,———— também relatou que irá procurar outro lugar para morar, e que nesta data iria posar na casa de alguns amigos e evitar confusões futuras.