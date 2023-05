Ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Jandaia do Sul neste domingo (28)

Data do Registro: 28/05/2023 09:12:08 Endereço: RUA JOAO BERTONCELLO, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: ACHADO DE OBJETO – SEM ILICITUDE

No local relatou o solicitante que localizou caído em via pública um aparelho de telefone marca apple modelo iphone de cor verde, sendo o mesmo recolhido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.

Data do Registro: 28/05/2023 11:14:37 Endereço: AVENIDA DOUTOR GETULIO VARGAS, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: APOIO A OUTROS ÓRGÃOS – SEM ILICITUDE

Após solicitação a equipe policial deslocou até o local mencionado, onde segundo informações repassadas pela solicitante, um indivíduo aparentando problemas psicológicos, estaria mostrando seu órgão genital em via pública. Que o indivíduo acabou sendo abordado nas proximidades, sendo identificado por ____ 49 anos. Que foi solicitado apoio da Ambulância da Defesa Civil deste Município, que acabou encaminhando o senhor até ao Hospital Regional Vale do Ivaí para atendimento médico.

Data do Registro: 28/05/2023 20:42:33 Endereço: RUA ARTHUR MANFREDINHO, SANTA HELENA – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: APOIO A OUTROS ÓRGÃOS – SEM ILICITUDE

A equipe policial foi despachada para atendimento de ocorrência Via COPOM, para apoio a equipe do SAMU para atendimento de surto psicótico. Chegando no local a paciente não apresentava agressividade e entrou de forma passiva na ambulância e foi encaminhada até o hospital da cidade.