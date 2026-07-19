Mulher teria sido importunada por moradores de rua em entrada de supermercado

A Polícia Militar foi acionada na tarde deste sábado (18) para atender uma ocorrência de perturbação em frente a um supermercado localizado na Avenida Marechal Cândido Rondon, na região central de Jandaia do Sul.
Segundo as informações repassadas ao telefone de emergência 190, uma mulher relatou que estava sendo importunada por um homem em situação de rua na entrada do estabelecimento.
Ao chegar ao local, a equipe policial conversou com um funcionário do mercado, que informou que havia um grupo de pessoas aparentemente embriagadas em frente ao comércio, causando transtornos a clientes e funcionários. No entanto, antes da chegada da viatura, os indivíduos deixaram o local.
Os policiais também constataram que a solicitante já não se encontrava mais no estabelecimento. Conforme relato dos funcionários, antes de sair ela pediu que fosse repassado à equipe policial o pedido de cancelamento da ocorrência.
Diante da ausência das partes envolvidas e da normalização da situação, a equipe realizou o registro da ocorrência e encerrou o atendimento sem a necessidade de outras providências no local.
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