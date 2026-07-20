Prefeitura convida população para a 4ª Caminhada do Meio-Dia de Combate ao Feminicídio nesta quarta-feira (22)

A Prefeitura de Jandaia do Sul, através de todos os departamentos, em parceria com a Câmara Municipal, Patrulha Maria da Penha, Comissão de Mulheres do Sindicato Rural Patronal de Jandaia do Sul, Comitê Mulher Sicredi e demais instituições parceiras, realiza no próximo 22 de julho a 4ª Caminhada do Meio-Dia de Combate ao Feminicídio.
A ação integra a campanha estadual de enfrentamento à violência contra a mulher e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao feminicídio, promovendo a reflexão, o respeito e a valorização da vida das mulheres.
A concentração será às 13h, no Auto Posto Vesa, com saída prevista para as 13h15, seguindo em caminhada até a Praça do Café.
A mobilização é aberta à participação de toda a comunidade e busca fortalecer o compromisso coletivo no combate à violência de gênero, incentivando a denúncia, o acolhimento às vítimas e a construção de uma sociedade mais justa, segura e igualitária.
A Prefeitura de Jandaia do Sul convida toda a população a participar deste importante momento de conscientização e união, reforçando que o enfrentamento ao feminicídio é uma responsabilidade de toda a sociedade.
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