SAMU de Jandaia atende vítima de capotamento

Um homem de 25 anos, morador de São Pedro do Ivaí, ficou ferido após um capotamento registrado na noite deste domingo (19), na BR-369, no trecho entre a Cooperval e o município de Bom Sucesso.
A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Jandaia do Sul foi acionada para atender a ocorrência. No entanto, ao chegar ao local, os socorristas constataram que a vítima já havia sido encaminhada por terceiros ao Hospital Municipal de Bom Sucesso.
Diante da situação, a equipe do SAMU recebeu um novo chamado para realizar a transferência do paciente. Após receber os primeiros atendimentos na unidade de saúde de Bom Sucesso, o homem foi levado ao Hospital da Providência, em Apucarana, para avaliação e continuidade do tratamento.
O estado de saúde da vítima não é grave.
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