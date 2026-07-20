SAMU de Jandaia atende vítima de capotamento

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Um homem de 25 anos, morador de São Pedro do Ivaí, ficou ferido após um capotamento registrado na noite deste domingo (19), na BR-369, no trecho entre a Cooperval e o município de Bom Sucesso.
A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Jandaia do Sul foi acionada para atender a ocorrência. No entanto, ao chegar ao local, os socorristas constataram que a vítima já havia sido encaminhada por terceiros ao Hospital Municipal de Bom Sucesso.
Diante da situação, a equipe do SAMU recebeu um novo chamado para realizar a transferência do paciente. Após receber os primeiros atendimentos na unidade de saúde de Bom Sucesso, o homem foi levado ao Hospital da Providência, em Apucarana, para avaliação e continuidade do tratamento.
O estado de saúde da vítima não é grave.

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