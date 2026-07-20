Homem invade residência, agride mulheres e ameaça vítima com faca em Jandaia do Sul

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (20), em Jandaia do Sul. O suspeito é acusado de invadir uma residência, agredir duas mulheres, causar danos ao imóvel e, posteriormente, retornar armado com uma faca para tentar atacar outra pessoa.
De acordo com a PM, a equipe foi acionada pela Central de Operações após a informação de que um homem estava fora de controle, quebrando objetos e agredindo moradores da casa, localizada na Rua José Miguel Lopes Villar.
No local, a moradora relatou aos policiais que, durante a manhã de domingo (19), havia decidido colocar o companheiro para fora de casa devido às constantes brigas entre o casal. No entanto, durante a noite, o homem retornou, pulou o muro da residência e arrombou a porta da sala para entrar no imóvel.
Ainda conforme o relato, o suspeito partiu para cima da filha da moradora, que foi agredida. Ao tentar defender a jovem, a mãe também acabou sendo atacada. Antes de deixar o local, o homem ainda quebrou diversos objetos dentro da residência.
A situação voltou a se agravar algum tempo depois, quando o suspeito retornou ao imóvel portando uma faca. Segundo a denúncia, ele tentou esfaquear um homem que estava na casa, pai dos filhos da moradora, mas a vítima não foi atingida.
Após receber as informações, a Polícia Militar realizou buscas pela região na tentativa de localizar o autor, porém ele não foi encontrado até o encerramento da ocorrência.
As vítimas receberam orientações sobre os procedimentos legais.
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