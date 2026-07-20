Mulher é agredida pelo companheiro após discussão em baile em Jandaia do Sul

Uma mulher foi vítima de agressão na noite de domingo (19), em Jandaia do Sul. O caso de lesão corporal foi registrado pela Polícia Militar na Rua Professor Roberto Resende Chaves, na região central da cidade.
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pelo Copom após a denúncia de que uma mulher havia sido agredida pelo companheiro. No local, os policiais encontraram a vítima com lesão no nariz e inchaço na boca.
A mulher relatou que o casal participava de um baile quando uma mulher se aproximou do companheiro, de 35 anos. Conforme o relato, ele abraçou a desconhecida e, ao ser questionado sobre quem era, respondeu que se tratava de uma prima. A vítima disse não conhecer a suposta familiar, momento em que o homem teria se exaltado e desferido dois socos em seu rosto.
Apesar dos ferimentos, a mulher recusou atendimento médico. A equipe policial permaneceu no local prestando apoio até a chegada da filha da vítima.
Na sequência, os policiais realizaram patrulhamento com o objetivo de localizar o suspeito.
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