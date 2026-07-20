Porsche colide com caminhão do Corpo de Bombeiros durante atendimento de emergência em Arapongas

Um Porsche Macan GTS e um caminhão do Corpo de Bombeiros se envolveram em um acidente de trânsito na tarde de sábado (18), em um cruzamento da região central de Arapongas. A colisão aconteceu enquanto a equipe dos bombeiros seguia para atender uma ocorrência de incêndio em uma área rural do município.
O acidente foi registrado no cruzamento das ruas Suiriri e Flamingos. Com a força do impacto, o veículo de luxo foi arrastado por alguns metros, sofrendo danos significativos na parte dianteira. Já a viatura dos bombeiros teve apenas avarias leves, e nenhum dos militares ficou ferido.
O motorista da Porsche, de 39 anos, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar de não apresentar ferimentos aparentes, ele relatava dores na região do tórax e foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.
Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar permaneceram no local para controlar o trânsito e realizar os levantamentos que irão esclarecer as circunstâncias da colisão. Enquanto isso, outra equipe dos bombeiros foi deslocada para atender o incêndio que motivava o deslocamento emergencial da viatura envolvida no acidente.
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