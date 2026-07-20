Homem é morto a tiros às margens da PRC-369, entre São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso

Um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (20) na PRC-369, entre os municípios de São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso. O crime ocorreu nas proximidades da Vila Rural, entre os quilômetros 264 e 265 da rodovia.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas após moradores informarem que um homem havia sido baleado e que uma ambulância já prestava atendimento no local. A médica que acompanhava a ocorrência confirmou a morte da vítima e informou ainda que outro homem, que estava junto com ela no momento do ataque, havia dado entrada no hospital com ferimentos.
Em conversa com os policiais, o sobrevivente, identificado como M. H. S., conhecido pelo apelido de “Pé”, relatou que estava na garupa de uma motocicleta Honda Titan conduzida por I. G. M., conhecido como “Buldoguinho”. Segundo ele, os dois haviam saído de São Pedro do Ivaí com destino a Bom Sucesso quando um carro, cujas características não conseguiu informar, se aproximou da motocicleta.
Ainda conforme o relato, os ocupantes do veículo começaram a efetuar diversos disparos contra a dupla. Com medo, ele pulou da motocicleta e correu para uma área de mata, onde permaneceu escondido. Depois disso, afirmou não saber o que aconteceu com o condutor da moto e disse não suspeitar de quem possa ter cometido o atentado.
Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais encontraram o condutor da motocicleta caído ao lado do veículo, já sem vida. A vítima apresentava uma perfuração nas costas, compatível com disparo de arma de fogo.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pela perícia e investigação do homicídio. Após os procedimentos no local, a motocicleta foi liberada para o irmão da vítima, que acompanhava a ocorrência.
As circunstâncias do crime e a motivação do assassinato serão apuradas pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito havia sido identificado.
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