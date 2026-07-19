Jovem de 19 anos é morto com mais de 20 tiros em Sarandi; Polícia Civil investiga execução

Um homicídio de extrema violência registrado na noite de sábado (18) mobilizou diversas forças de segurança em Sarandi, no noroeste do Paraná. Um jovem de 19 anos foi executado com cerca de 21 disparos de arma de fogo em frente a uma residência localizada na Rua Joaquim Cezário Leite, no Conjunto Mauá.
A vítima foi identificada como Matheus Jesue dos Santos Guimarães. Conforme as informações iniciais, ele foi surpreendido pelo atirador e não teve qualquer possibilidade de reação. Após os disparos, o suspeito deixou o local utilizando uma bicicleta, desaparecendo antes da chegada das equipes policiais.
Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas apenas puderam confirmar o óbito no local. A ocorrência reuniu equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Científica, responsáveis pelo isolamento da área e pelos primeiros levantamentos da investigação.
Durante a perícia, foram recolhidas diversas cápsulas de pistola calibre 9 milímetros espalhadas pela cena do crime. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto da Polícia Científica, em Maringá, onde passará por exames complementares.