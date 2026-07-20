Homem é agredido e roubado após sair de festa junina em Bom Sucesso

Um homem foi vítima de um roubo na madrugada deste domingo (19), no município de Bom Sucesso, após deixar uma festa junina e seguir a pé para casa.
De acordo com o boletim registrado pela Polícia Militar, a vítima relatou que caminhava sozinha por volta das 3 horas da manhã, quando foi abordada por dois indivíduos. Os suspeitos passaram a agredi-la fisicamente e, durante a ação, roubaram um aparelho celular Xiaomi Redmi 15C, de cor azul, além de um boné vermelho.
Ainda conforme o relato, em razão das agressões, o homem perdeu a consciência e só recuperou os sentidos já no hospital. Por causa do estado em que se encontrava, ele informou não se lembrar de outros detalhes que possam ajudar na identificação dos autores.
A ocorrência foi registrada no Destacamento da Polícia Militar de Bom Sucesso, onde a vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais. O caso será investigado para tentar identificar e localizar os responsáveis pelo crime.
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