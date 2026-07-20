Homem é agredido e roubado após sair de festa junina em Bom Sucesso

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Um homem foi vítima de um roubo na madrugada deste domingo (19), no município de Bom Sucesso, após deixar uma festa junina e seguir a pé para casa.
De acordo com o boletim registrado pela Polícia Militar, a vítima relatou que caminhava sozinha por volta das 3 horas da manhã, quando foi abordada por dois indivíduos. Os suspeitos passaram a agredi-la fisicamente e, durante a ação, roubaram um aparelho celular Xiaomi Redmi 15C, de cor azul, além de um boné vermelho.
Ainda conforme o relato, em razão das agressões, o homem perdeu a consciência e só recuperou os sentidos já no hospital. Por causa do estado em que se encontrava, ele informou não se lembrar de outros detalhes que possam ajudar na identificação dos autores.
A ocorrência foi registrada no Destacamento da Polícia Militar de Bom Sucesso, onde a vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais. O caso será investigado para tentar identificar e localizar os responsáveis pelo crime.

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